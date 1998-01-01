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السيتي يطلب اجتماعاً مع رابطة حكام الدوري الإنجليزي

السبت 10 فبراير 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي يطلب اجتماعاً مع رابطة حكام الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

على الرغم من نتائجه المميزة منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، لكن مانشستر سيتي ليس سعيداً بِـ أسلوب التحكيمي الإنجليزي، حيث أن النادي السماوي يرغب في الذهاب إلى رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل مناقشة سلامة لاعبيه.

وحسب شبكة “BBC” فإن مانشستر سيتي تقدم بطلبٍ رسمي للحصول على اجتماع مع رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز المسؤولة عن تعيين الحكام في المسابقات المحلية، حيث يرغب النادي في تقديم شكاية بخصوص تساهل الحكام مع أسلوب اللعب العنيف الذي تسبب بشكلٍ مباشر في أكثر من إصابة في صفوف فريق جوارديولا.

وحسب نفس المصدر فإن إدارة مانشستر سيتي اجتمعت مع بداية الشهر الجاري حيث تم تحضير ملف كامل بِـ 9 حالات عنف مباشرة ضد لاعبي الفريق لم يتحصل مرتكبوها على أكثر من إنذار من طرف الحكام خلال سير المباراة أو من الاتحاد الإنجليزي بعد انتهاء الجولة، حيث أن الإدارة تدعم تصريحات المدرب بيب جوارديولا الذي طلب حماية لاعبيه.

ودائماً حسب شبكة “BBC” فإن نجوم مانشستر سيتي يشعرون بأنهم مستهدفين بشكلٍ مباشر من طرف الفرق المنافسة وذلك بترهيب الفريق عبر تدخلات عنيفة طوال سير المباراة، من أجل كسر هيمة فريق جوارديولا على الكرة، خصزصاً وأن أسلوب التحكيم في إنجلترا متساهل مع حالات الخشونة.

#مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي

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