أليجري يحدد موقف ديبالا من المشاركة أمام توتنهام في الأبطال

تحدث ماسيمليانو أليجري عن المواجهة التي جمعت بين يوفنتوس وفيرونتينا ، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين دون مقابل ، لحساب مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإيطالي .

وقال أليجري عقب نهاية المباراة ” المباريات هنا لم تكن يوما سهلة ، لم نكن رائعين لكننا فزنا وحافظنا مرة أخرى على نظافة شباكنا ، هي خطوة أخرى نحو اللقب .. هدف بيرنارديسكي ؟ إنني سعيد جدا لأجله ” .

وتابع ” نهنئ اللاعبين وفيورنتينا الذي وضعنا تحت الضغط ، في الشوط الأول خاطرنا لكننا أظهرنا تحسناً في الشوط الثاني .. اليوفي الذي تريده ؟ المباريات لا تتشابه ولا يمكنك اللعب بإيقاع 100 كم في الساعة في كل مباراة ” .

وأضاف ” في الشوط الأول لم نتلق الكثير باستثناء كرة دياز التي ضربت القائم وفي الشوط الثاني جيجي تدخل في كرتين ، كنا على علم بقوة فيورنتينا التي تمثل هذه المباراة بالنسبة لهم مباراة السنة .. لعبنا بالطريقة المناسبة وهاجمنا عندما كان علينا أن نهاجم ولعبنا بصورة جيدة وسجلنا ” .

وعن ركلة الجزاء التي ألغاها الحكم لصالح فيورنتينا ، قال أليجري ” ركلة الجزاء ؟ كنت أنتظر قرار الحكم .. في مرات أخرى حدث العكس وليس هناك شيء يمكن فعله ، الانتظار كان طويل ولحسن الحظ تم إلغاء ركلة الجزاء ، من الملعب رأيت أن هناك خطأ في بداية الهجمة ومن ثم هناك أشياء أخرى كثيرة يتم مشاهدتها عبر التلفاز ” .

وعن إمكانية أن يكون ديبالا متاحاً ضد توتنهام ، قال أليجري ” نأمل بأن يكون متاح ، لا يمكنني أن أقوم بأي مخاطرة ، إنه لاعب مهم ، لا يمكننا الاستعجال بشأن موضوع علاجه ومن ثم نفقده لنهاية الموسم ” .

وصعد يوفنتوس إلى المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة مؤقتا في انتظار نابولي ، فيما يقبع فيورنتينا في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة .