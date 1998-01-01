جماهير الملكي تريد إقامة نهائي الكأس في السانتياجو !

وكالات / سما /

أعربت جماهير ريال مدريد عن رغبتها في إقامة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستجمع برشلونة وإشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المتوقع أن يتقدم برشلونة بطلب للاتحاد الإسباني لإقامة المباراة النهائية على ملعب الغريم التقليدي سانتياجو برنابيو، حيث سبق أن حدث هذا الأمر في الموسمين الماضيين لكن ريال مدريد كان يتهرب دائماً ويخلق مبررات تمنعه من إقامة المباراة على ملعبه، وهو نفس الأمر الذي فعله النادي الكاتالوني أيضاً عام 2013 عندما رفض إقامة النهائي بين الريال وأتلتيكو على ملعب الكامب نو.

وبدأت الصحف الكاتالونية الترويج لإقامة نهائي الكأس لهذا العام على السانتياجو، حيث عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو قبل يومين “لا حجة هذه المرة”.

وأجرت صحيفة آس الإسبانية المقربة من النادي الملكي استفتاء لزوارها بخصوص الملعب الذي يجب إقامة نهائي الكأس عليه، وكانت النتيجة صادمة، حيث صوتت النسبة الأكبر من الجماهير لملعب سانتياجو برنابيو.

وبلغت نسبة الجماهير التي صوتت لإقامة نهائي الكأس على البرنابيو 37%، مقابل 35% صوتوا لملعب أتلتيكو مدريد الجديد واندا، بينما حصل ملعب الميستايا على 10% من الأصوات.

وتعد هذه النتيجة غريب لأن الجماهير في العادة لا تفضل أن تقام مباريات النهائيات على ملعب فريقها المفضل إن كان الغريم التقليدي أحد الأطراف في المباراة.