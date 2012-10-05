قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

القدس المحتلة / سما /

اجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

واعطي الكابينت الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا .

وقالت الاذاعة العبرية أنه تم إطلاع نتنياهو على آخر التطورات، ويواصل متابعة الأحداث عن كثب.

كما تم اطلاع الوزراء في المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر على التفاصيل ذات الصلة.

وكان قد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن رئيس هيئة أركان الجيش وقادة سلاح الجو يجرون عملية تقييم للوضع في مقر وزارة الأمن في "الكرياه" في تل أبيب.

من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تنفيذ سلاح الجو غارات واسعة النطاق في الأراضي السورية بعد التطورات الميدانية التي وقعت خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح المتحدث بلسان الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان أنه تم قصف 12 هدفا في الأراضي السورية منها ثلاث بطاريات دفاع جوي للنظام السوري، وأربعة أهداف عسكرية إيرانية، كما قال.

وأشار إلى أن الطائرات التي كانت تنفذ الهجمات تعرضت لإطلاق نيران مضادة إلا أنها عادت لقواعدها بسلام، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار التي دوت في مناطق الشمال كانت بسبب هذه النيران وأنه لم تسقط أي قذائف من الأراضي السورية في الشمال.

وقال بأن الجيش مصمم على التصدي لأي محاولات لاختراق السيادة الإسرائيلية وأنه مستعد للتعامل مع أي سيناريوهات كانت.

وقال بأن الجيش سيتحرك ميدانيا وفق الحاجة وأنه لن يتوانى في ضرب العمق السوري.

يتبع ..