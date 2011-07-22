فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

القدس المحتلة / سما /

قال جيش الاحتلال اليوم السبت إن إطلاق طائرة بدون طيار واعتراض طائرة حربية تابعة له بنيران من سوريا "يعتبر الحادث هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الجيش "تجر إيران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي وننظر ببالغ الخطورة الى إطلاق النيران السورية باتجاه طائراتنا وكل من تورط في إطلاق الطائرة دون طيار استهدف".

في سياق مصتل حذرت إسرائيل السبت بأن إيران وسوريا "تلعبان بالنار" في حين أنها هي لا تسعى إلى التصعيد، مؤكدة أنها تبقى على استعداد لكل الاحتمالات بعد تصعيد مفاجئ بينها وبين سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن إيران وسوريا "تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال العدوانية".وإذ أكد "إننا لا نسعى إلى التصعيد" حذر "لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات" متوعدا بتدفيع "ثمن باهظ" على مثل هذه الأعمال.

وأضاف كونريكوس معلقا على الطائرة بدون طيار الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل في مجالها الجوي قادمة من سوريا "هذا الانتهاك الإيراني الأشد والأفضح على السيادة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية".

وتابع "لذلك جاء ردنا بمثل هذه الشدة". لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات" ومستعدون لتدفيع "ثمن باهظ" على مثل هذه الأعمال.