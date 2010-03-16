جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

السبت 10 فبراير 2018 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا



وكالات / سما /

 بعد اسقاط الجيش السوري لطائرة اسرائيلية من نوع "اف 16" في الجولان السوري المحتل، صباح اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال التأهب وأغلق المجال الجوي شمال دولة الاحتلال.

وأضافت مصادر محلية أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.

كما وأعلنت الطواقم الطبية الاسرائيلية رفع الجهوزية من الدرجة الثالثة، تحسباً لأي تصعيد قادم.

وكان الجيش الإسرائيلي قال  إن مروحية عسكرية تابعة له اعترضت فجر اليوم، السبت، طائرة استطلاع إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من سورية وأسقطتها، وأنه قصف مواقع في سورية، حيث جرى الرد على الهجوم بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، وسقط عدد منها في إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق في الجليل وشمال الغور.

بعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طائرة حربية تابعة له وسقوطها في منطقة سهل البطوف، وأن طياريها الاثنين قفزا منها، فوق الجليل، وتم نقلهما إلى مستشفى. 

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه رصد طائرة استطلاع من دون طيار في الأراضي السورية، وقال إنها إيرانية، وأن المضادات الجوية الإسرائيلية تابعتها حتى تم اعتراضها.

وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا إيرانية في سورية.

وقال البيان الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوّت في شمال البلاد، في الجولان المحتل والجليل والغور، "هي نتيجة نيران سورية مضادة للطائرات".

ودوّت نحو عشر صفارات إنذار في مناطق مختلفة في الجولان، وأخرى في مناطق بيسان والجلبواع.

وقال سكان إسرائيليون في هذه المناطق إنهم سمعوا أصوات انفجارات كثيرة طوال ساعة كاملة وشعروا بحركة طيران غير عادية، قرب الحدود مع الأردن. وتحدث مستوطنون في الجولان عن سقوط صواريخ في الجولان. ولم يذكر ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات للسكان والمستوطنين في الجولان بالبقاء في بيوتهم وفي مناطق آمنة، وبحلول الصباح صدرت تعليمات تسمح بالخروج من البيوت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات النظام وميليشيات مسلحة في منطقة قرية جباتا الخشب السورية يدور صباح اليوم.



2018021008052511

2018021008052565

2018021007590714

2018021008050750

2018021008050776

#طائرة #اسرائيل

أخبار ذات صلة

إسرائيل تعلن رسميا لأول مرة عن قصف أهداف في سوريا.. لماذا؟

طائرة حربية اسرائيلية جديدة/بقلم: موشيه أرنس/هآرتس 27/7/2010

طائرة حربية اسرائيلية جديدة/بقلم: موشيه أرنس/هآرتس 27/7/2010

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال: أي شيء أقل من الهدوء التام أمر غير مقبول و ضربنا أهداف لـ"حماس ذات جودة عالية

طائرة استطلاع -ارشيفية

جيش الاحتلال يسقط بصاروخ باتريوت طائرة استطلاع قبل دخولها الاجواء الاسرائيلية

في المجال السياسي صعب بدونها/بقلم: شمعون شيفر/يديعوت 16/3/2010

في المجال السياسي صعب بدونها/بقلم: شمعون شيفر/يديعوت 16/3/2010

حدود غزة -ارشيفية

الاحتلال يغلق شاطئ "زيكيم" ويحظر التنزه في المواقع القريبة من غزة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو للحظة هبوط الطيارَين الإسرائيليَّين بعد إسقاط طائرتهما بنيران سورية

بالصور: ناشطون يتداولون صوراً لحطام طائرة الـF16 سقطت داخل قرية أردنية

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

الأخبار الرئيسية

حمدان

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

حطام الطائرة

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الاتصالات الفلسطينية