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مستوطنة اللعنة.. توفيق ابو شومر

الجمعة 09 فبراير 2018 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنة اللعنة.. توفيق ابو شومر



في حوار في صحيفة هارتس، بين الكاتب اليساري، غدعون ليفي، وسفير أمريكا، ديفيد فردمان، 8-2-2018م.

كتب، غدعون ليفي في هارتس عن حادثة مقتل الحاخام، إيتمار بن غال، المستوطن في بؤرة، هار براخاه، (المسروقة من الأراضي الفلسطينية) قال:

"أهدى، ديفيد فردمان سيارة إسعاف لهذه البؤرة الاستيطانية منذ سنوات، إن هذه البؤرة الاستيطانية هي، بؤرة الجحيم واللعنة، سواءً أهداها، فردمان سيارة، أو لم يُهدها"

ردَّ عليه، ديفيد فردمان قائلا:

"كيف ينعت، غدعون ليفي، سكان المستوطنة، بأنهم أهل الجحيم، وقد قتل (الإرهابيون) الحاخام، إيتمار، الذي ترك وراءه أربعة أطفال؟"

انتصر، مالك صحيفة هارتس، عاموس شوكن للكاتب، غدعون ليفي، وقال لفريدمان:

"غدعون ليفي على حق، مادامت الحكومة ترفض السلام"

كتب، غدعون ليفي في هارتس عن حادثة مقتل الحاخام، إيتمار بن غال، المستوطن في بؤرة، هار براخاه، (المسروقة من الأراضي الفلسطينية) قال:

"أهدى، ديفيد فردمان سيارة إسعاف لهذه البؤرة الاستيطانية منذ سنوات، إن هذه البؤرة الاستيطانية هي، بؤرة الجحيم واللعنة، سواءً أهداها، فردمان سيارة، أو لم يُهدها"

ردَّ عليه، ديفيد فردمان قائلا:

"كيف ينعت، غدعون ليفي، سكان المستوطنة، بأنهم أهل الجحيم، وقد قتل (الإرهابيون) الحاخام، إيتمار، الذي ترك وراءه أربعة أطفال؟"

انتصر، مالك صحيفة هارتس، عاموس شوكن للكاتب، غدعون ليفي، وقال لفريدمان:

"غدعون ليفي على حق، مادامت الحكومة ترفض السلام"

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