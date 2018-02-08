مستوطنة اللعنة.. توفيق ابو شومر

في حوار في صحيفة هارتس، بين الكاتب اليساري، غدعون ليفي، وسفير أمريكا، ديفيد فردمان، 8-2-2018م.

كتب، غدعون ليفي في هارتس عن حادثة مقتل الحاخام، إيتمار بن غال، المستوطن في بؤرة، هار براخاه، (المسروقة من الأراضي الفلسطينية) قال:

"أهدى، ديفيد فردمان سيارة إسعاف لهذه البؤرة الاستيطانية منذ سنوات، إن هذه البؤرة الاستيطانية هي، بؤرة الجحيم واللعنة، سواءً أهداها، فردمان سيارة، أو لم يُهدها"

ردَّ عليه، ديفيد فردمان قائلا:

"كيف ينعت، غدعون ليفي، سكان المستوطنة، بأنهم أهل الجحيم، وقد قتل (الإرهابيون) الحاخام، إيتمار، الذي ترك وراءه أربعة أطفال؟"

انتصر، مالك صحيفة هارتس، عاموس شوكن للكاتب، غدعون ليفي، وقال لفريدمان:

"غدعون ليفي على حق، مادامت الحكومة ترفض السلام"

كتب، غدعون ليفي في هارتس عن حادثة مقتل الحاخام، إيتمار بن غال، المستوطن في بؤرة، هار براخاه، (المسروقة من الأراضي الفلسطينية) قال:

"أهدى، ديفيد فردمان سيارة إسعاف لهذه البؤرة الاستيطانية منذ سنوات، إن هذه البؤرة الاستيطانية هي، بؤرة الجحيم واللعنة، سواءً أهداها، فردمان سيارة، أو لم يُهدها"

ردَّ عليه، ديفيد فردمان قائلا:

"كيف ينعت، غدعون ليفي، سكان المستوطنة، بأنهم أهل الجحيم، وقد قتل (الإرهابيون) الحاخام، إيتمار، الذي ترك وراءه أربعة أطفال؟"

انتصر، مالك صحيفة هارتس، عاموس شوكن للكاتب، غدعون ليفي، وقال لفريدمان:

"غدعون ليفي على حق، مادامت الحكومة ترفض السلام"