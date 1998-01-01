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ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

الجمعة 09 فبراير 2018 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة



القدس المحتلة / سما /

افادت القناة العاشرة العبرية مساء اليوم الجمعة ان وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور  ليبرمان ورئيس هيئة اركان الاحتلال غادي ايزنكوت وافقا  على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لقطاع غزة بهدف منع الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع هناك

واوضحت القناة، ان اجتماعا أمنيا عقد لهذا الغرض مساء أمس الخميس بحضور وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان، غادي آيزنكوت، ومنسق الأنشطة الحكومية، يؤاف مردخاي، وقائد المنطقة الجنوبية، إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وممثلين عن جهاز (الشاباك)، حيث توصل المجتمعون الى هذا القرار عقب اجراء تقييم امني شامل.

ووفقا للقناة، فإنه خلال هذا الاجتماع الأمني تم الاستماع الى تقارير بشأن الوضع الأمني والإنساني في غزة وفي ضوء الوضع الصعب تقرر السماح للدول العربية والمؤسسات الدولية بإدخال أي مساعدات وفقا للقيود الأمنية المنصوص عليها وتحت إشراف دولي لمنع تدهور الأزمة الإنسانية ومنع انهيار القطاع.

وتطرقت القناة إلى تصريحات لوزير الجيش ليبرمان أمام أعضاء حزبه والتي اكد خلالها انفتاح إسرائيل على أي دعم سيقدم الى غزة لكن دون أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل تربط أي تحسين للبنية التحتية في غزة بحل ملف الإسرائيليين المفقودين بالقطاع ونزع سلاح الفصائل.

يتبع ..

#ليبرمان #ايزنكوت #غزة

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