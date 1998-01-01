جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تقرر السماح بتدخل دولي لتسوية اوضاع قطاع غزة من الانهيار اقتصاديا وإنسانيا

الجمعة 09 فبراير 2018 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر السماح بتدخل دولي لتسوية اوضاع قطاع غزة من الانهيار اقتصاديا وإنسانيا



القدس/سما/

 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، السماح بتدخل دولي لتسوية اوضاع قطاع غزة من الانهيار اقتصاديا وإنسانيا.

وذكرت القناة العاشرة العبرية الليلة، أن القرار اتخذ في أعقاب جلسة مشاورات عقدت أمس الخميس بحضور كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان وقائد الأركان غادي آيزنكوت ومنسق شؤون المناطق بولي مردخاي، بالإضافة لرئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".

وجرى خلال الاجتماع تقييم الأوضاع  بالقطاع، وتقرر في النهاية فتح الباب أمام المساعدات الدولية والعربية والسماح لهم باتخاذ إجراءات لمساعدة القطاع من خلال استيفاء الشروط الأمنية، وذلك لمنع تدهور القطاع إلى انهيار اقتصادي وإنساني.

فيما نقل عن ليبرمان قوله خلال الأسبوع الأخير إن حكومته لن تعيق عمل أي جهة دولية تريد مساعدة القطاع، مشدداً على أن دولة الاحتلال لن تنفق على القطاع من أموال دافعي الضرائب.

#اسرائيل #اقتصاد

أخبار ذات صلة

العاروري- ارشيف

إسرائيل ترفض السماح لوفد من حماس بمغادرة الضفة للمشاركة في حوارات القاهرة

يواف بولي مردخاي

بأوامر من ليبرمان.. إسرائيل تقرر الاجتماع مع مسؤولي معابر غزة من السلطة

دحلان- ارشيف

دحلان: امريكا فشلت في ارهاب المجتمع الدولي اقتصاديا لينتصر الحق الفلسطيني

الاستخبارات الاسرائيلية تحذر: "غزة على شفا الانهيار و حماس وحزب الله لا ترغبان في المواجهة

منتجع عين السخنة - ارشيف

"السخنة 2 " يواصل بحث العلاقات الغزية المصرية "اقتصاديا" وسبل تطويرها

نبيل ابو ردينة

الرئاسة تطالب بتدخل أمريكي لوقف "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

مجلي: واشنطن ارتكبت خطأ بإخراج القدس من المفاوضات وسترتكب خطأ بوقفها الدعم المالي

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تجرؤ على تصفية قادة حماس في غزة

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

الأخبار الرئيسية

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

مركزية فتح -ارشيفية

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

حماس - اسرائيل

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

اصابات غزة

صور : 27 اصابة بينهم 2 خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

الاتصالات الفلسطينية