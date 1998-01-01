الشؤون المدنية تعلن حصيلة عمل معبر "بيت حانون" خلال شهر كانون ثاني

غزة/سما/

أعلنت هيئة الشؤون المدنية عن الحصيلة الشاملة للقادمين عبر معبر بيت حانون " ايرز " لقطاع غزة من الحالات الإنسانية والتجار والشخصيات والمؤسسات خلال شهر كانون ثاني/يناير.

وتوزع المسافرون وفق الاتي:

العدد الكلي للقادمين على مدار شهر يناير / 2018 بلغ " 4802 " مواطن

حالات مرضية:- " 1016 " مريض.

مرافق: " 725 " مرافق.

مريض إسعاف: " 35 " مريض.

مرافق: " 35 " مرافق.

حالات وفاة: " 16 " حالة.

عودة من زيارة الأسرى: " 73 " مواطن.

عودة من جسر الكرامة: " 228 " عودة.

تجار BMC + تجار: " 1793 " تاجر

شخصيات VIP - VP2 : 32

مؤسسات ومنظمات دولية: " 596 " مؤسسة.

شخصيات دبلوماسية: " 75 " شخصية.

مواطنين عرب 48:" 205 " مواطن.

أسرى مفرج عنهم:" 8 " أسرى.