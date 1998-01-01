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الشؤون المدنية تعلن حصيلة عمل معبر "بيت حانون" خلال شهر كانون ثاني

الجمعة 09 فبراير 2018 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشؤون المدنية تعلن حصيلة عمل معبر "بيت حانون" خلال شهر كانون ثاني



غزة/سما/

 أعلنت هيئة الشؤون المدنية عن الحصيلة الشاملة للقادمين عبر معبر بيت حانون " ايرز " لقطاع غزة من الحالات الإنسانية والتجار والشخصيات والمؤسسات خلال شهر كانون ثاني/يناير.

وتوزع المسافرون وفق الاتي: 

العدد الكلي للقادمين على مدار شهر يناير / 2018 بلغ " 4802 " مواطن
حالات مرضية:- " 1016 " مريض.
مرافق: " 725 " مرافق.
مريض إسعاف: " 35 " مريض.
مرافق: " 35 " مرافق.
حالات وفاة: " 16 " حالة.
عودة من زيارة الأسرى: " 73 " مواطن.
عودة من جسر الكرامة: " 228 " عودة.
تجار BMC + تجار: " 1793 " تاجر
شخصيات VIP - VP2 :  32
مؤسسات ومنظمات دولية: "  596 " مؤسسة.
شخصيات دبلوماسية: " 75 " شخصية.
مواطنين عرب 48:" 205 " مواطن.
أسرى مفرج عنهم:" 8 " أسرى.

#بيت حانون #معبر #سفر

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