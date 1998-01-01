جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو.. قتيل و3 جرحى في اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة بلبنان

الجمعة 09 فبراير 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. قتيل و3 جرحى في اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة بلبنان



بيروت/سما/

افادت قناة الميادين الفضائية، باندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان بين حركة فتح والقوة المشتركة من جهة، وبين عناصر متطرفة من جهة أخرى، وذلك على خلفية تعرض القوة المشتركة لكمين مسلح من قبل أحد هذه العناصر. 

الاشتباكات أدّت إلى سقوط قتيل و3 جرحى وأضرار في الممتلكات، في حين تجري اتصالات بين القوى الفلسطينية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. 

وتجدر الإشارة الى ان المخيم شهد ظهر اليوم القاء قنبلة في السوق التجاري للمخيم ما ادى الى وقوع اضرار مادية.

كما أشارت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للإعلام إلى أن اطلاق النار الكثيف داخل مخيم عين الحلوة، ناتج عن اشتباك مسلح في بستان القدس داخل المخيم تستخدم فيه الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

#احداث #اصابات #عين الحلوة

أخبار ذات صلة

جنود جرحى-ارشيفية

فيديو: تسجيلات لجنود الاحتلال تؤكد وقوع جرحى خلال اشتباكات الخميس مع سرايا القدس

القوة المشتركة تنتشر في مخيم عين الحلوة

القوة المشتركة تنتشر في مخيم عين الحلوة و هروب بلال بدر وجماعته

الاجهزة الامنية تقتحم مخيم بلاطة فجرا واندلاع اشتباكات مع مسلحين

عملية بيتاح تكفا - ارشيف

فيديو ...خمسة جرحى بعمليتي طعن وإطلاق رصاص في بيتح تكفا

الأسير حسين حسني عطالله

استشهاد أسير من مخيم بلاطة بمدينة نابلس داخل سجون الاحتلال

وفد بحريني

فيديو ..المقدسيون يطردون وفداً بحرينياً مطبعاً من داخل المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

مجلي: واشنطن ارتكبت خطأ بإخراج القدس من المفاوضات وسترتكب خطأ بوقفها الدعم المالي

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تجرؤ على تصفية قادة حماس في غزة

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

الأخبار الرئيسية

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

مركزية فتح -ارشيفية

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

حماس - اسرائيل

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

اصابات غزة

صور : 27 اصابة بينهم 2 خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

الاتصالات الفلسطينية