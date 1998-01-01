فيديو.. قتيل و3 جرحى في اشتباكات مسلحة داخل مخيم عين الحلوة بلبنان

بيروت/سما/

افادت قناة الميادين الفضائية، باندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان بين حركة فتح والقوة المشتركة من جهة، وبين عناصر متطرفة من جهة أخرى، وذلك على خلفية تعرض القوة المشتركة لكمين مسلح من قبل أحد هذه العناصر.

الاشتباكات أدّت إلى سقوط قتيل و3 جرحى وأضرار في الممتلكات، في حين تجري اتصالات بين القوى الفلسطينية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة الى ان المخيم شهد ظهر اليوم القاء قنبلة في السوق التجاري للمخيم ما ادى الى وقوع اضرار مادية.

كما أشارت الوكالة الوطنية (اللبنانية) للإعلام إلى أن اطلاق النار الكثيف داخل مخيم عين الحلوة، ناتج عن اشتباك مسلح في بستان القدس داخل المخيم تستخدم فيه الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.