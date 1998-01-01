السماح بدخول العالقين المتواجدين بالصاله المصريه الى غزة

غزة/سما/

سمح الجانب المصري للعالقين العائدين للقطاع والمتواجدون بالصاله المصريه ببدء الدخول لقطاع غزة.

واضافت مصادر امنية مصرية انه تم اعادة حافلتين من المسافرين المرحلين إلى مطار القاهرة، كانت في طريقها الى معبر رفح، و ذلك بعد إغلاق المعبر صباح اليوم الجمعة لدواعي أمنية .

و أفادت المصادر أن الحافلتين كانتا قد وصلتا إلى حاجز بالوظة، وطلب منهما الانتظار لحين وصول التعليمات، وبعد ما يزيد عن 3 ساعات انتظار جاءت التعليمات بإعادة الحافلتين إلى مطار القاهرة .

وفتح معبر رفح يوم الأربعاء بشكل استثنائي لمدة ثلاثة أيام ،واعلن الجانب المصري اليوم اغلاقه بسبب العملية العسكرية للجيش المصري في سيناء.