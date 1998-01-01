جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السماح بدخول العالقين المتواجدين بالصاله المصريه الى غزة

الجمعة 09 فبراير 2018 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السماح بدخول العالقين المتواجدين بالصاله المصريه الى غزة



غزة/سما/

سمح الجانب المصري للعالقين العائدين للقطاع والمتواجدون بالصاله المصريه ببدء الدخول لقطاع غزة.

واضافت مصادر امنية مصرية انه تم اعادة حافلتين من المسافرين المرحلين إلى مطار القاهرة، كانت في طريقها الى معبر رفح، و ذلك بعد إغلاق المعبر صباح اليوم الجمعة لدواعي أمنية .

و أفادت المصادر أن الحافلتين كانتا قد وصلتا إلى حاجز بالوظة، وطلب منهما الانتظار لحين وصول التعليمات، وبعد ما يزيد عن 3 ساعات انتظار جاءت التعليمات بإعادة الحافلتين إلى مطار القاهرة .

وفتح معبر رفح يوم الأربعاء بشكل استثنائي لمدة ثلاثة أيام ،واعلن الجانب المصري اليوم اغلاقه بسبب العملية العسكرية للجيش المصري في سيناء.

#رفح #عالقين #مسافرين

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى غزة وتطالب المتواجدين فيها بالمغادرة

معبر رفح

فتح معبر رفح أمام العالقين في مصر يومي الأربعاء و الخميس

اسماك مصرية - ارشيف

مصر تسمح بدخول اسماك وشاحنات حديد واسمنت ومولدات الى غزة عبر رمعبر رفح

ارشيفية

نقابة موظفي غزة :لن نسمح بدخول الموظفين السابقين للوزارات و "سنتصدى لهم بكل حزم

ارشيفية

لأول مرة.. مصر تسمح بدخول الأسمنت والبضائع لغزة عبر بوابة صلاح الدين

محمد ابو تريكة

شاهد: ابو تريكة يطلب السماح من اهل فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مجلي: واشنطن ارتكبت خطأ بإخراج القدس من المفاوضات وسترتكب خطأ بوقفها الدعم المالي

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تجرؤ على تصفية قادة حماس في غزة

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

الأخبار الرئيسية

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

مركزية فتح -ارشيفية

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

حماس - اسرائيل

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

اصابات غزة

صور : 27 اصابة بينهم 2 خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

الاتصالات الفلسطينية