القدرة: جميع الإصابات التي وصلت مستشفيات غزة "معظمها غائرة "

غزة/سما/

أكد د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ، كافة الاصابات التي وصلت لمستشفيات في قطاع غزة كانت بالاعيرة النارية المباشرة .

وأضاف القدرةفي تصريح اليوم الجمعة، ان الاصابات معظمها غائرة و منها اصابات في الرأس و الظهر و كذلك في القدمين معاً .

وتابع: و هذا يعني ان الاحتلال الاسرائيلي مازل ينتهج سياسة القنص المباشر بحق المدنيين العزل في المناطق الزراعية الشرقية المتاخمة للحدود في غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة، أنّ مجمل الاصابات في قطاع غزة بلغ 19 اصابة منها واحدة حرجة في الرأس ( 6 شمال القطاع و 6 شرق جباليا و 7 شرق غزة).