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القوات الجوية المصرية تستهدف بؤرا إرهابية لمتطرفين بشمال سيناء

الجمعة 09 فبراير 2018 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الجوية المصرية تستهدف بؤرا إرهابية لمتطرفين بشمال سيناء



وكالات

ذكر المتحدث العسكري المصري في البيان رقم 2 للقوات المسلحة عن العملية الشاملة في سيناء، أن القوات الجوية استهدفت بؤر وأوكار للعناصر الإرهابية يتم استخدمها كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والمدنيين في وسط وشمال سيناء.

ولفت إلى أن القوات البحرية تشدد إجراءات التأمين على المسرح البحري لقطع الإمداد عن الإرهابيين، بجانب وجود تأمين على المنافذ الحدودية وتشديد تأمين المجرى الملاحي، وتكثيف التأمين على المناطق الحيوية.

وكان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية أعلن  فى بيان رقم 1، أذاعه التليفزيون المصرى صباح يوم الجمعة، أن قوات إنفاذ القانون بدأت مواجهة شاملة ضد الإرهاب.

  نص البيان رقم 1..

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم

"في إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة، بدأت صباح اليوم قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة علي المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التى يتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب، والتطرف بالتوازى مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلى.

ولذا تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة أبناء شعب مصر العظيم في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الارهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفورى عن أى عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن.. حفظ الله مصر وشعبها... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

#مصر #ارهاب #العريش #سيناء

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