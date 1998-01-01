اصابة العشرات في مواجهات جمعة الشهيد "أحمد جرار" في الضفة الغربية

غزة / سما /

أصيب العشرات في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال، عقب تظاهرات انطلقت في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة، ضمن جمعة غضب للأسبوع العاشر احتجاجًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

واندلعت عقب صلاة الجمعة مواجهات حاشدة بين مئات الشبان وجنود الاحتلال في الضفة الغربية، في مواجهات جمعة الغضب، أو جمعة الشهيد "أحمد جرار" كما أُطلق عليها أيضًا، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحيّ والاختناق.

وبحسب مصادر طبيّة فإنّ أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات مدخل البيرة الشمالي، إضافة لصحفيّ أصيب برصاصة مطاطيّة في اليد.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال الحيّ في القدم وآخر بقنبلة صوت في قدمه، خلال المواجهات في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، وتم نقله الى المشفى لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات في بلدة بدرس، غرب رام الله، عقب مسيرة في البلدة.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، قال الهلال الأحمر إنّ شابين أصيبا، أحدهم برصاصة من النوع الحيّ في الفخد ونُقل إلى مستشفى رفيديا، فيما أصيب الآخر برصاصة مطاطيّة.