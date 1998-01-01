جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرة في بلعين وفاء للقدس وتنديدا بإعلان ترمب

الجمعة 09 فبراير 2018 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



البيرة / سما /

شارك أهالي قرية بلعين بمحافظة رام الله والبيرة، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب، اليوم الجمعة، في مسيرة شعبية سلمية انطلقت صوب جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من محمية أبو ليمون، وفاء للقدس وتنديدا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحقها.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الطفلة عهد التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمشددة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال المنسق الإعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي صوروا المشاركين في المسيرة من الأبراج العسكرية المقامة على جدار الفصل العنصري، مضيفا أن فعالية اليوم تأتي وفاء وانتصارا للقدس وتنديدا بإعلان الرئيس ترمب بحقها.

#مسيرة #ترامب

أخبار ذات صلة

إريك ترمب ومحمد عامر

فلسطيني يجلس بجانب ابن ترمب طوال 6 ساعات في الطائرة

مشير المصري- ارشيف

المصري: حماس تعهدت بالعمل على إسقاط إعلان ترمب وصفقة القرن

الرئيس عباس

الرئيس: القدس هي بوابة الحرب والسلام وعلى ترمب أن يختار وسلامنا لن يكون بأي ثمن

موظفو غزة

النقابة بغزة: تطمينات بإعلان زيادة براتب الموظفين الشهر الحالي

الحمد الله- ارشيف

الحمد الله: استلمنا المعابر وفاء منا لبنات وأبناء غزة الذين تحملوا آلام وثقل سنين الإنقسام

حماد- ارشيف

فتحي حماد: المقاومة متمسكة بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2"

الأكثر قراءة اليوم

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

متى ستنتهي الأجواء الدافئة وتعود الأمطار ؟

اعتبروها خطراً على الأمن القومي.. مصر ترحِّل الراقصة "جوهرة"

صحافية مغربية بعد زيارة تل أبيب التطبيعية : “سأقف دوما بجانب إسرائيل”!

بيروت تتحدى تل ابيب .. و الرئيس اللبناني يؤكد : التعليمات أعطيت لمواجهة "إسرائيل"

الموسيقار جونز يكشف بعض تفاصيل عن علاقته بإيفانكا ترامب

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

سيناء - ارشيف

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

قادة جيش الاحتلال

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

رياض منصور: هناك خيارات لاستئناف محادثات السلام

الاتصالات الفلسطينية