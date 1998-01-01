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"البولكا دوتس" تزين بلوزات الربيع

الجمعة 09 فبراير 2018 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"البولكا دوتس" تزين بلوزات الربيع



وكالات / سما /

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن "البولكا دوتس" "Polka Dots" تزين البلوزات في ربيع/صيف 2018، حيث تألقت البلوزات بنقوش النقاط الجذابة في عروض دور الأزياء العالمية مثل Dior وGucci.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش "البولكا دوتس" عبارة عن نقاط ذات لون مختلف عن لون الخلفية، كنقاط سوداء على خلفية بيضاء أو العكس، مشيرة إلى أن هذه النقاط يمكن أن تظهر بحجم كبير أو صغير.

ولمزيد من الجاذبية والإثارة تطل "البولكا دوتس" على خلفية شفافة مثل موديلات Dior أو لامعة مثل موديلات Gucci، وتتناغم البلوزات المزدانة بالبولكا دوتس مع السراويل المزدانة بنقوش الكاروه الرائجة بقوة هذا العام أيضاً أو مع التنانير متوسطة الطول "ميدي".

وأشارت "إيلي" إلى أن نقوش "البولكا دوتس" تزين هذا الموسم الفساتين وملابس البحر أيضاً.

#البولكا دوتس #الربيع

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