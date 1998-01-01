الجينز الداكن موضة 2018

وكالات / سما /

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن الجينز الداكن "Dark Denim" يعتبر نجم الموضة في 2018، ليستحضر روح التسعينيات الجذابة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن عروض أزياء ربيع/صيف 2018 الخاصة بالماركات العالمية، مثل Max Mara و Tom Ford و Versace، شهدت تألق العارضات بجواكيت وسراويل وتنانير وتايورات من "الدنيم الخام" "Raw Denim"، الذي يمتاز بلونه الأزرق الداكن.

ويبدو الجينز الداكن في منتهي الأناقة في الإطلالة الكاملة، ولمزيد من الجاذبية يمكن تنسيق القصّات المختلفة، مثل تنسيق جاكت ذي قصّة أكبر من المقاس "Oversized" مع سروال ضيق.

ولتسليط الأضواء على الجينز الداكن ينبغي تنسيقه مع قطع أساسية محايدة تكتسي مثلا باللون الأبيض أو البيج، كما أنه يبدو في قمة الروعة مع اللون الأصفر.