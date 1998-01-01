حقائق صادمة عن فترة الخطوبة

وكالات / سما /

تعد فترة الخطوبة من المراحل المهمة والحساسة التي يمر بها الطرفين خصوصاً أنها مرحة فاصلة وتوصل أما للانفصال أو للزواج. لذا هناك حقائق يجب إلا تغيب عن بالك حول أهمية هذه الفترة لمعرفة شخصية كل منهما وامكانية المضي قدماً في هذه العلاقة. اكتشفي أهمية هذه المرحلة الدقيقة وكيفية التعامل مع الحقائق التي تغفل عنك.

الخوف من المرحلة المقبلة

خلال فترة الخطوبة تتغيّر الظروف وقد تتبدّل تصرفات الشريك ويشعر بالحنين إلى الحرية مع ما يرافقه من تردد وقلق تجاه المرحلة القادمة. فهذه حقيقة قد تواجههيها خلال فترة الخطوبة، كوني حاضرة لهذه المرحلة وحاولي ان تستوعبي مخاوف الشريك.

تغيّر الأصدقاء

تواجهي في مرجلة الخطوبة تغيرات من ناحية الأصدقاء نتيجة ضيق الوقت وتخصبص الاهتمام الكامل للشريك. فهذه المرحلة تكشف لك حقيقة أصدقائك لتحافظي على الأشخاص الذين هم أهل لذلك.

اكتشاف عادات سيئة

قد تكتشفين عادات جديدة وسيئة عن الشريك في بعض الأحيان خلال فترة الخطوبة بعد أن حاول اخفائها في المرحلة الماضية، وقد تتفاجئين بحقائق صادمة تدفعك إلى انهاء العلاقة في بعض الأحيان .

وضع مادي دقيق

أما تحضيرات الزفاف والتخطيط لديكور المنزل والاثاث كلها أمور تتطلب الكثير من المال والتضحيات إلى جانب الالتزامات التي تفرض عليكما، مما تنعكس بشكل سلبي على مرحلة الخطوبة نتيجة الحالة المادية الدقيقة التي تواجهونها والمتطلبات التي تفرض عليكما