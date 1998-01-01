جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال!

الجمعة 09 فبراير 2018 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريهام سعيد متورطة بخطف أطفال!



القاهرة / سما /

قررت النيابة المصرية استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" ومخرج البرنامج لسؤالهما عن قضية خطف أطفال، كانت محور مغامرة صحفية قامت بها المذيعة، كما قررت حبس معدة ومصور بالبرنامج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس معدة ومصور البرنامج لاتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لإعداد حلقة بالبرنامج.

وقالت المعدة في التحقيقات إنه تم تكليفها من رئيس التحرير بالتواصل مع شاب مصري يدعى اسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، مضيفة أنها قامت ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفل وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.

وذكرت المعدة أنه وبعد تحديد الموعد لمقابلة العصابة وشراء الطفل تم إبلاغ المسؤولين بوزارة الداخلية حيث داهمت قوة أمنية المكان وقت تسليم الطفلين، وألقت القبض على أفراد العصابة وتحرير الطفلين وتسليمهما لأهلهما، إلا أنها فوجئت باتهام الخاطفين لها بأنها من حرضتهم على الخطف مقابل المبلغ المطلوب.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المعدة والمصور 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت رقم 225 لسنة 2018 واستدعاء ريهام سعيد ومخرج البرنامج لسؤالهما.

#ريهام سعيد #اطفال

أخبار ذات صلة

إخلاء سبيل ريهام سعيد في اتهامها بالتشهير بزينة

ريهام سعيد

حبس الإعلامية ريهام سعيد بتهمة سب وقذف الفنانة زينة

صفعة خالد النبوي تصيب ريهام عبدالغفور بثقب في الأذن

خالد النبوي يضرب ريهام عبدالغفور ويسبب ثقباً في اذنها!!

شاهد الصور الأولى من حفل زفاف “شريف رمزي و ريهام أيمن”

ريهام حجاج وأحمد السعدني

أحمد السعدني يعلن زواجه من ريهام حجاج بهذه الصورة.. لكن ردها غير متوقع!

الأكثر قراءة اليوم

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

متى ستنتهي الأجواء الدافئة وتعود الأمطار ؟

اعتبروها خطراً على الأمن القومي.. مصر ترحِّل الراقصة "جوهرة"

صحافية مغربية بعد زيارة تل أبيب التطبيعية : “سأقف دوما بجانب إسرائيل”!

بيروت تتحدى تل ابيب .. و الرئيس اللبناني يؤكد : التعليمات أعطيت لمواجهة "إسرائيل"

الموسيقار جونز يكشف بعض تفاصيل عن علاقته بإيفانكا ترامب

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

سيناء - ارشيف

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

قادة جيش الاحتلال

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

رياض منصور: هناك خيارات لاستئناف محادثات السلام

الاتصالات الفلسطينية