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صورة.. الظهور الأول لحنان ترك مع زوجها منذ وفاة طليقها!

الجمعة 09 فبراير 2018 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. الظهور الأول لحنان ترك مع زوجها منذ وفاة طليقها!



عالم الفن

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة ظهرت فيها الفنانة المعتزلة حنان ترك مع زوجها محمود مالك الذي ظهر مقبلاً رأسها.

وتعد هذه الصورة الأولى لحنان ترك منذ وفاة طليقها ووالد أبنائها خالد خطاب في سجنه، بخاصة إنه تم الكشف عنه بعد الوفاة بثلاثة أشهر.

وما لا يعرفه كثيرون أن حنان لم تخف الخبر عن ابنيها آدم ويوسف، بل قررت إبلاغهما فور علمها بما حدث لطليقها، خصوصا وأنهما كانا حريصين على التواصل معه، وبالتالي كان من الصعب إخفاء خبر وفاة والدهما عنهما .

حنان نجحت في ان تجعل ابنيها يتخطيان هذه الأزمة في أسابيع قليلة، حيث كانت تطلب منهما قراءة القران الكريم والصلاة كلما تذكرا والدهما، وبالفعل نجحت مع مرور الوقت في أن تقلل من أحزانهما.



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#حنان ترك #زوجها

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