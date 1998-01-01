الرئيس يستقبل وفدا من قضاة فلسطين الشرعيين

رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من قضاة فلسطين الشرعيين، برئاسة قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

وأكد قضاة فلسطين الشرعيون وعلماؤها، وقوفهم خلف قيادة الرئيس محمود عباس، وسياسته الحكيمة، ومواقفه الصلبة الرافضة للقرار الأميركي بخصوص مدينة القدس المحتلة.

وشددوا على أن القدس هي عاصمة الشعب الفلسطيني، موجهين النداء للعلماء، وعلى رأسهم الأزهر الشريف، بدعوة المسلمين والمسيحيين لزيارة القدس للرباط فيها، ودعم صمود أهلها في وجه الاحتلال الغاشم.

بدوره، أكد الرئيس الموقف الفلسطيني الثابت باعتبار القدس درة التاج الفلسطيني، ودونها لن يكون هناك دولة فلسطينية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة قيام أشقائنا العرب والمسلمين والمسيحيين بشد الرحال إلى مدينة القدس، للوقوف إلى جانب السجين في وجه السجان، ودعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، خاصة مدينة القدس المحتلة.

وثمن سيادته دور العلماء والقضاة في النسيج الفلسطيني القوي والمتين، وفي بناء مؤسسات دولة فلسطين التي ستقوم بعقول وسواعد أبنائها.