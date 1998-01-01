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أربعيني ينتحر بعد الإعلان عن فوزه بـ 1.3 مليون دولار

الجمعة 09 فبراير 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعيني ينتحر بعد الإعلان عن فوزه بـ 1.3 مليون دولار



غرائب و عجائب

قدم مواطن تايلاندي على الانتحار، بعدما أضاع ورقة اليانصيب التي فاز بها بـ1.3 مليون في إقليم شانبوري، شرقي البلاد.

وفي التفاصيل، اشترى جيراوات (43 عاما)، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، سبع أوراق يانصيب حتى تتضاعف حظوظه في الربح، وعند الإعلان عن فوزه بالجائزة الكبرى وقدرها 42 مليون بات تايلاندي (1.3 مليون دولار) اكتشف اختفاء الورقة بشكل غامض، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وتملك الفائز القليل الحظ حالة من الاكتئاب والإحباط وظل عاجزا طيلة أشهر عن العودة لحياته الطبيعة ومزاولة عمله مجددا.

وفي النهاية، قرر جيراوات الانتحار بإطلاق النار على رأسه، تاركا رسالة مضمونها: " أنا آسف حقا، رجاءً، لا تؤذوا عائلتي، لقد فزت باليانصيب".

#تايلاندي

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