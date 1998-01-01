الرجوب: آن الأوان لتشكيل الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي

رام الله / سما /

التقى اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، مع الصحفيين والإعلاميين الرياضيين العرب، في مقر اتحاد الكرة في ضاحية الرام، وذلك بحضور محمد جميل عبد القادر رئيس الإتحاد العربي للصحافة، وعمر أبو حاشية الأمين العام بالإتحاد الفلسطيني، وعبد المجيد حجة الأمين العام للجنة الاولمبية الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين الرياضيين الفلسطينيين.

ورحّب الرجوب بجميع الحضور معرباً عن سعادته بتواجدهم في فلسطين، متحدثاً بالبداية عن أهمية الإعلام الرياضي، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعاون واضحة بين الإعلاميين والمؤسسات الرياضية الفلسطينية بما يخدم المنظومة الرياضية ويساندها، لذلك كان من الضروري العمل على تشكيل الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي تحت مظلة اللجنة الاولمبية الفلسطينية وضمن لوائح وقوانين الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وأوضح الرجوب للوفود العربية الصحفية القادمة من الأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر والكويت، أن الإعلام يعتبر حلقة التواصل بين الحدث الرياضي والجماهير المتابعة، مشيراً إلى أن الإعلامي الرياضي هو من ينطبق عليه مواصفات وشروط الإتحادين الأسيوي والدولي، مطالباً رئيس الإتحاد العربي للصحافة بتشكيل لجنة من الإعلاميين العرب للإشراف على كافة أمور سير عمل الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي وتحديد يوم لانطلاقته.

وقال الرجوب إن الإعلام الرياضي الفلسطيني ستكون له قوانين نابعة من الواقع الفلسطيني بما لا يتعارض مع القوانين القارية والدولية، موضحاً للحاضرين النظام الأساسي للإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، مشيراً إلى أن أول مهمة ستكون لهذا الإتحاد هو إنشاء موقع خاص به لرصد كافة نشاطات الرياضة الفلسطينية بما يخدم القضية الفلسطينية .

بدوره وجّه جميل عبد القادر شكره الجزيل إلى اللواء الرجوب على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال للصحفيين العرب، معرباً عن فخره بتواجده هو وزملائه في فلسطين وإعطاءهم الفرصة لحضورهم والمشاركة في مهرجان "القدس عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2018"، مشيدً بنجاح المهرجان الذي عقد تحت فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وسط حضور جماهيري رسمي وكبير.

وأضاف عبد القادر على انه سيعمل كافة جهده هو وزملائه من اجل دعم و نجاح الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي بما يخدم الرياضة الفلسطينية.

من جانبه تحدث عبد المجيد حجة عن أهمية تشكيل الإتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي بمستوى عالٍ من المهنية والمصداقية، مشيراً إلى انه تم الإطلاع مسبقاً على العديد من التجارب الناجحة لاتحادات عربية للإعلام الرياضي، موضحاً انه تم إرسال مسودة للنظام الداخلي للصحفيين الرياضيين الفلسطينيين، مؤكداً على أن الصحفي أو الإعلامي المنتسب للإتحاد يجب أن يكون مستوفياً كافة الشروط والأنظمة الموضوعة.