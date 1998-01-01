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انتصار مثير لقلنديا على سرية رام الله في دوري السلة

الجمعة 09 فبراير 2018 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصار مثير لقلنديا على سرية رام الله في دوري السلة



رام الله / سما /

في مباراة مثيرة وحماسية، تأهل قلنديا إلى اللقاء النهائي في بطولة دوري جوال الممتاز لكرة السلة، عقب فوزه القاتل على نظيره سرية رام الله بنتيجة 81-80، أمس الخميس.

وأمام جمهور حاشد ملأ مدرجات ملعب سرية رام الله، بقي السرية متفوقاً في النتيجة حتى الثانية الأخيرة من المباراة، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 80-79، حتى نجح أحمد عمرية في الثانية الأخيرة من تسجيل سلة قاتلة، طارت بقلنديا إلى المباراة النهائية، وسط فرحة عارمة من جماهير قلنديا، التي اجتاحت أرض الملعب، واحتفلت مع لاعبيها بالتأهل.

وينتظر قلنديا في المباراة النهائية الفريق الفائز من مباراة ارثوذكسي بيت لحم، وارثوذكسي بيت ساحور، اليوم الجمعة.

#قلنديا #دوري السلة

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