ترجي واد النيص يكتسح دورا بسباعية

رام الله / سما /

اكتسح ترجي واد النيص ضيفه شباب دورا 7-0، الخميس، في افتتاح لقاءات الأسبوع الرابع عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين.

ورفع واد النيص رصيده إلى 16 نقطة، تقدم بها للمركز التاسع، بينما ظل دورا في المركز الـ 11 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.

واستغل فريق واد النيص النقص العددي الواضح، في صفوف دورا، خصوصا الحارس محمد شبير المعاقب، وبدأ التسجيل مبكرا مع الدقيقة الثانية عبر هدف أول للاعب جهاد صقر، بعدها استعاد النجم المخضرم أشرف نعمان عافيته وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 8 و18 والهدف الثاني ركلة جزاء.

استمر واد النيص في أفضليته ونجح في مواصلة تفوقه وسجله هدفين آخرين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق خضر يوسف وجهاد صقر، وهو الهدف الثاني له، لينتهي الشوط الأول 5-0.

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على النجم العائد لصفوف الفريق أمجد زيدان حيث أضاف الهدفين السادس والسابع على التوالي في الدقيقتين 54 و90.

وشهد هذا اللقاء طرد لاعب وسط شباب دورا تامر طاطور قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.