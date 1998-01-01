جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ترجي واد النيص يكتسح دورا بسباعية

الجمعة 09 فبراير 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترجي واد النيص يكتسح دورا بسباعية



رام الله / سما /

اكتسح ترجي واد النيص ضيفه شباب دورا 7-0، الخميس، في افتتاح لقاءات الأسبوع الرابع عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين.

ورفع واد النيص رصيده إلى 16 نقطة، تقدم بها للمركز التاسع، بينما ظل دورا في المركز الـ 11 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.

واستغل فريق واد النيص النقص العددي الواضح، في صفوف دورا، خصوصا الحارس محمد شبير المعاقب، وبدأ التسجيل مبكرا مع الدقيقة الثانية عبر هدف أول للاعب جهاد صقر، بعدها استعاد النجم المخضرم أشرف نعمان عافيته وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 8 و18 والهدف الثاني ركلة جزاء.

استمر واد النيص في أفضليته ونجح في مواصلة تفوقه وسجله هدفين آخرين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق خضر يوسف وجهاد صقر، وهو الهدف الثاني له، لينتهي الشوط الأول 5-0.

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على النجم العائد لصفوف الفريق أمجد زيدان حيث أضاف الهدفين السادس والسابع على التوالي في الدقيقتين 54 و90.

وشهد هذا اللقاء طرد لاعب وسط شباب دورا تامر طاطور قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

#ترجي واد النيص #شباب دورا

أخبار ذات صلة

ebd987c19f51aedce104d3d5826930c4

فيديو.. الثقافي يتعثر أمام ترجي النيص

860x484

فيديو.. فوز مثير لجبل المكبر على ترجي النيص

thumb (1)

فوز غالي لترجي النيص على شباب دورا

شباب دورا و وادي النيص يستهلان الجولة الـ14 في المحترفين

860x484 (3)

توفيق علي يعود لواد النيص

860x484 (1)

بلاطة يعبر واد النيص بهدف وحيد

الأكثر قراءة اليوم

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

متى ستنتهي الأجواء الدافئة وتعود الأمطار ؟

اعتبروها خطراً على الأمن القومي.. مصر ترحِّل الراقصة "جوهرة"

صحافية مغربية بعد زيارة تل أبيب التطبيعية : “سأقف دوما بجانب إسرائيل”!

الموسيقار جونز يكشف بعض تفاصيل عن علاقته بإيفانكا ترامب

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

"القاهرة تُلغي أسماء العثمانيين من شوارعها والبدايةً بسليم الأول"

الأخبار الرئيسية

اصابات غزة

صور: 13 اصابة بينها واحدة حرجة في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

سيناء - ارشيف

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

قادة جيش الاحتلال

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

الاتصالات الفلسطينية