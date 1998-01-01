جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ترقب لكويكب يتجه إلى الأرض

الجمعة 09 فبراير 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترقب لكويكب يتجه إلى الأرض



وكالات / سما /

يتجه كويكب آخر إلى الارض وهو الثاني خلال هذا الأسبوع على بعد 64 ألف كيلومتر من الأرض بعد ظهر الجمعة. وهو أقل من خمس بعد المسافة عن القمر.

ويقدر حجم الكتلة الصخرية والتي تحمل اسم 2018 سي بي بنحو 50 قدما في 130 قدما (15 مترا في 40 مترا)، ربما أكبر من الكويكب الذي انفجر فوق روسيا في عام 2013.

يقول مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إن الكويكبات من هذا الحجم عادة لا تأتي على هذا القرب - سوى مرة أو مرتين في العام.

وستكون هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يقترب فيها كويكب من الأرض. يوم الثلاثاء مر كويكب على بعد 184 ألف كيلومترا، أكثر قليلا من نصف المسافة للقمر.

#كوكب #الارض

أخبار ذات صلة

thumb

أضخم كويكب يتجه نحو الأرض خلال ساعات

الارض

الأرض أكثر حرارة من أي وقت قد سبق !

كويكب

كويكب صخري ضخم يمر قرب الأرض

كوكب يهدد الارض

كويكب جديد يهدد الأرض

كويكب

كويكب كبير يقترب من الأرض

الأرض مهددة بسادس انقراض شامل

الأكثر قراءة اليوم

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

مجلي: واشنطن ارتكبت خطأ بإخراج القدس من المفاوضات وسترتكب خطأ بوقفها الدعم المالي

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تجرؤ على تصفية قادة حماس في غزة

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

الأخبار الرئيسية

ليبرمان مع قادة الجيش

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

مركزية فتح -ارشيفية

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

حماس - اسرائيل

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

اصابات غزة

صور : 27 اصابة بينهم 2 خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

الاتصالات الفلسطينية