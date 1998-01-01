سناب تتيح لأي شخص إنشاء عدسات الوجوه

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فتحت سناب شات استديو التصميم للجميع، إذ يمكنك إنشاء عدسة وجوه خاصة بك لحدث معين مثل أعياد الميلاد أو الزواج أو التخرج.. إلخ.

ووضعت سناب شات حوالي 150 قالب جاهز مبدئيًا يمكن استخدامها لإنشاء العدسات الخاصة بك أو يمكنك رفع صورة الوجه الخاصة بك لإنشاء العدسات، وطبعًا إضافة النصوص التي ترغب بوضعها لتحصل على العدسة النهائية.

وتوفر تحديد التوقيت والمكان المناسب لتفعيل العدسة فيه، لنقل مثلاً توقيت الحفلة وموقعها الجغرافي، وبالطبع هذه العدسات مأجورة بقيمة تبدأ من 10 دولار وتختلف حسب الموقع والمدة.

بكل الأحوال حاليًا هذه الإتاحة متوفرة للمستخدمين عبر أجهزة الكمبيوتر وآيفون فقط ضمن الولايات المتحدة، ولاحقاً ستعممها لأجهزة أندر ويد وباقي دول العالم، ويمكن الوصول إليها من قسم Filters and Lenses ضمن الموقع أو التطبيق.