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هازارد: برشلونة ليس مرشحاً للتأهل على حساب تشيلسي

الجمعة 09 فبراير 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد: برشلونة ليس مرشحاً للتأهل على حساب تشيلسي



وكالات / سما /

رفض البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي اعتبار برشلونة مرشحاً للعبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حسابه فريقه، مشيراً إلى أن الحظوظ متساوية بين الطرفين.

وسيحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ملعب ستامفورد بريدج في 20 من فبراير الجاري لمواجهة تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرى هازارد أن تشيلسي يملك حظوظ بنسبة 50% للتأهل رغم الحالة الصعبة التي يمر بها الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم باحتلاله المركز الرابع خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق 19 نقطة.

وقال هازارد في حواره مع صحيفة ماركا “ستكون مباراة جميلة في دوري الأبطال، نحن لسنا في مستوى الموسم الماضي، وبطبيعة الحال برشلونة يمر بفترة جيدة، لكن بالنهاية الحظوظ متكافئة وأنت لا تعرف ماذا سيحدث”.

وتابع “هذا هو السبب وراء حبنا لكرة القدم، أنا واثق بأننا يمكننا إقصائهم إن كنا متحدين، لنرى كيف ستسير المباراة”.

 

يذكر أن هازارد قدم مردود طيب خلال مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، حيث أحرز 3 أهداف وصنع هدفين خلال 5 مباريات خاضها.

#هازارد #تشيلسي

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