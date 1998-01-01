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ساني يعود لتدريبات السيتي قبل الموعد المحدد

الجمعة 09 فبراير 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساني يعود لتدريبات السيتي قبل الموعد المحدد



وكالات / سما /

شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي مفاجأة كبيرة، بعودة الجناح الألماني ليروي ساني للمشاركة فيها بشكل طبيعي، بعد 10 أيام فقط من الإصابة التي تعرض لها في مباراة كارديف سيتي، ضمن دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج ساني من مباراة كارديف سيتي مصابا, بعد تدخل قوي من جوي بينيت مدافع الفريق المضيف، وأكد حينها الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني للسيتي، أن ساني سيغيب فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، لكنه عاد قبل تلك المدة بنحو شهر ونصف.

وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية, عن عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي بشكل طبيعي، ليكون جاهزا للظهور في مباراة بازل السويسري الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستبعدت "صن" انضمام ساني لقائمة فريقه لمباراة ليستر سيتي غدا السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، إلا أنها أشارت إلى جاهزيته لمباراتي بازل السويسري بدوري أبطال أوروبا، وويغان بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

#ساني #مانشستر سيتي

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