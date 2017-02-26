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هاري كين يخشى أن يفوته قطار ريال مدريد

الجمعة 09 فبراير 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يخشى أن يفوته قطار ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن هاري كين مهاجم توتنهام لا يريد تفويت فرصة الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط هاري كين بالانتقال إلى ريال مدريد الذي يبحث عن التعاقد مع مهاجم من طراز عالي بعد تراجع مستوى كريم بنزيما بشكل ملحوظ في الموسم الحالي.

ويرى هاري كين أن ريال مدريد لن يكون مهتماً به في كل عام، ولذلك حسم قراره بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو الصيف القادم وعدم الانتظار أكثر من ذلك.

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميرور، فإن وكيل أعمال هاري كين أبلغ الرئيس دانييل ليفي بأن يدخل في مفاوضات مباشرة مع ريال مدريد ويحدد مطالبه المالية دون مماطلة.

ويخشى هاري كين أن يكرر الرئيس دانييل ليفي سيناريو صفقتي جاريث بيل ولوكا مودريتش، حيث ماطل في المفاوضات حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، الأمر الذي تسبب في غياب اللاعبين عن فترة التحضيرات للموسم الجديد.

 

وكانت تقارير إسبانية أخرى قد كشفت عن استعداد إدارة توتنهام للاستماع لعروض ريال مدريد إذا تم التفاوض بكل شفافية، لكنها ستعقد الأمور على فلورنتينو بيريز إن حاول المراوغة في المفاوضات كما فعل مع بيل ومودريتش.

#هاري كين #ريال مدريد

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