تشيلسي سيدفع مبلغ ضخم في حال أقال كونتي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن السبب الحقيقي الذي يجعل تشيلسي يفكر جيداً قبل أن يحرر قرار إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويعيش كونتي أوقات عصيبة في الفترة الأخيرة، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع في سلم الترتيب خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق 19 نقطة، وتلقى الفريق هزيمة قاسية من بورنموث بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضية.

وأكدت العديد من المصادر على إمكانية إقالة كونتي قبل نهاية الموسم الحالي، وربما قبل مواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 20 من فبراير الجاري.

وجدد كونتي عقده مع تشيلسي في الصيف الماضي حتى عام 2021، وذلك كمكافأة على قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولهذا السبب، سيكون على تشيلسي دفع 26.7 مليون جنيه إسترليني لكونتي في حال أقاله بالأيام المقبلة، وهي قيمة مستحقاته المالية حتى نهاية عقده مع البلوز.

وتشير آخر التكهنات إلى أن تشيلسي سينتظر حتى نهاية الموسم من ثم يقوم بتسوية مالية مع كونتي لفض الشراكة بين الطرفين.