السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد “هآرتس″ لرفضها الاستيطان

القدس المحتلة / سما /

وجه السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان، الجمعة، انتقادات إلى صحيفة “هآرتس″ العبرية لرفضها الإستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفي خطوة غير مألوفة كتب فريدمان في تغريدة على حسابه في “تويتر” ،” ما الذي حل ب”هآرتس″؟أربعة أطفال صغار يجلسون في مأتم لأبوهم المقتول، وهذا المنشور يدعو مجتمعهم “جبل من اللعنات”، اليس لديهم حشمة؟”.

وكان فريدمان يرد على الكاتب في الصحيفة جدعون ليفي الذي انتقد، أمس في مقال، السفير الأمريكي بسبب تبرعاته للمستوطنات الإسرائيلية.

ورد عاموس شوكين، ناشر صحيفة “هآرتس″، سريعاً على السفير الأمريكي وكتب في تغريدة”السيد السفير، إن جدعون ليفي على حق”.

واضاف شوكين ” ما دامت سياسة إسرائيل التي تؤيدها حكومتكم وأنفسكم تعيق عملية السلام، والضم العملي للأراضي، وإدامة الفصل العنصري، ومكافحة الإرهاب، ولكن على استعداد لدفع الثمن لذلك، فإنه ستكون هناك المزيد من المآتم الدينية”.

وخلافاً للسفير الأمريكي الذي يدعم الإستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن صحيفة”هآرتس″ تعارض الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بشدة وتعتبره سبباً لغياب السلام.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدافع فيها السفير الأمريكي عن الإستيطان إذ سبق وأن اعتبر، العام الماضي، الأراضي الفلسطينية بأنها “متنازع عليها”.

ولا يخفي فريدمان إنه قدم في السنوات الماضية التبرعات للمستوطنات.