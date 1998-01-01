جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد “هآرتس″ لرفضها الاستيطان

الجمعة 09 فبراير 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد “هآرتس″ لرفضها الاستيطان



القدس المحتلة / سما /

وجه السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان، الجمعة، انتقادات إلى صحيفة “هآرتس″ العبرية لرفضها الإستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وفي خطوة غير مألوفة كتب فريدمان في تغريدة على حسابه في “تويتر” ،” ما الذي حل ب”هآرتس″؟أربعة أطفال صغار يجلسون في مأتم لأبوهم المقتول، وهذا المنشور يدعو مجتمعهم “جبل من اللعنات”، اليس لديهم حشمة؟”.
وكان فريدمان يرد على الكاتب في الصحيفة جدعون ليفي الذي انتقد، أمس في مقال، السفير الأمريكي بسبب تبرعاته للمستوطنات الإسرائيلية.
ورد عاموس شوكين، ناشر صحيفة “هآرتس″، سريعاً على السفير الأمريكي وكتب في تغريدة”السيد السفير، إن جدعون ليفي على حق”.
واضاف شوكين ” ما دامت سياسة إسرائيل التي تؤيدها حكومتكم وأنفسكم تعيق عملية السلام، والضم العملي للأراضي، وإدامة الفصل العنصري، ومكافحة الإرهاب، ولكن على استعداد لدفع الثمن لذلك، فإنه ستكون هناك المزيد من المآتم الدينية”.
وخلافاً للسفير الأمريكي الذي يدعم الإستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن صحيفة”هآرتس″ تعارض الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بشدة وتعتبره سبباً لغياب السلام.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يدافع فيها السفير الأمريكي عن الإستيطان إذ سبق وأن اعتبر، العام الماضي، الأراضي الفلسطينية بأنها “متنازع عليها”.
ولا يخفي فريدمان إنه قدم في السنوات الماضية التبرعات للمستوطنات.

أخبار ذات صلة

صورة

المغرب تستدعي السفير الأمريكي بحضور السفير الفلسطيني

أبو عيطة " لسما" لا يوجد لحماس أي مبرر لرفضها إجراء الانتخابات القادمة

معبر ايرز

هآرتس: 20 مريضاً توفوا بسبب منع إسرائيل لهم من مغادرة غزة للعلاج

هآرتس: مخاوف فلسطينية من أن تقوم إسرائيل بافشال المؤتمر السابع لـ"فتح"

"هآرتس" تكشف: إسرائيل تسمح بإدخال مركبات مصفحة لأجهزة أمن السلطة

كتائب ابو علي - ارشيف

كتائب أبو علي: مقرات العدو الأمريكي على امتداد فلسطين مستهدفة

الأكثر قراءة اليوم

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

متى ستنتهي الأجواء الدافئة وتعود الأمطار ؟

اعتبروها خطراً على الأمن القومي.. مصر ترحِّل الراقصة "جوهرة"

صحافية مغربية بعد زيارة تل أبيب التطبيعية : “سأقف دوما بجانب إسرائيل”!

بيروت تتحدى تل ابيب .. و الرئيس اللبناني يؤكد : التعليمات أعطيت لمواجهة "إسرائيل"

الموسيقار جونز يكشف بعض تفاصيل عن علاقته بإيفانكا ترامب

وفاة ناجية ايزيدية نتيجة عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها من قبل الجهاديين

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

ليس لدينا عنوان نتوجه له في غزة.. معاريف: نفاق الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع القطاع

102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

سيناء - ارشيف

قصف مكثف.. شاهد: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية شاملة في سيناء

قادة جيش الاحتلال

هأرتس: إسرائيل هي المسؤولة عن حرب غزة المقبلة وخنق القطاع "مؤامرة حمقاء" سترتد علينا

رياض منصور: هناك خيارات لاستئناف محادثات السلام

الاتصالات الفلسطينية