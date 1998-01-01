اكتشاف مقبرة اثرية بيزنطية في نابلس

رام الله / سما /

أعلنت وزارة السياحة والاثار الفلسطينية عن اكتشاف مقبرة اثرية تعود للحقبة البيزنطية الى الغرب من مدينة نابلس، وذلك خلال قيام طواقم الوزارة بأجراء حفريات إنقاذيه بالقرب من أحد المواقع الاثرية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان التنقيبات قادت الى مقبرة منحوتة في الصخر وتحتوي على تسع حجرات دفن وساحة وسطى و(تابوت) حجري متوسط الحجم.

واضافت ان المدافن احتوت على مجموعة من المرفقات الجنائزية التي كانت جزءاً من طقوس وعادات الدفن في تلك الفترة بحيث كانت توضع مع الشخص الميت حسب العادة.

واشارت الوزارة كذلك الى انه تم العثور على مجموعة من الهياكل العظمية داخل حجرات الدفن تعود لأشخاص من اعمار مختلفة، اضافة الى مجموعة من المواد الاثرية منها زجاجية وفخارية ومعدنية استخدمت في التقديمات الجنائزية التي شاعت بتلك الفترة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن العمل ما زال جار الموقع حتى الان، وان طواقم الوزارة تقوم بأعمال تنقيب وتوثيق شاملة من اجل الكشف بشكل دقيق عن جميع المقتنيات الاثرية داخل هذا الموقع ودراستها.

ونقل البيان عن وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة تأكيدها على اهمية هذا الاكتشاف والذي من شأنه ان يغني المادة العلمية لتلك المنطقة بمعلومات جديدة ومفيدة لم تكن معروفة من قبل، مشددة على ان هذا الاكتشاف سيسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته.