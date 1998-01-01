مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

غزة/سما/

اغلقت السلطات المصرية اليوم الجمعة معبر رفح البري بشكل مفاجئ وذلك بسبب الاوضاع الامنية في سيناء.

واكدت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية ابلغت الجانب الفلسطيني باغلاق المعبر لدواع أمنية، كما لم يتم ادخال أي حافلة عبر المعبر.

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح يوم الاربعاء الماضي في كلا الاتجاهين لسفر الحالات الانسانية، حيث غادرت في اليومين الماضيين 14 حافلة كما اعلنت ادارة المعبر.

وكان أعلن الجيش المصري رفع حالة التأهب القصوى مع الشرطة لتنفيذ عملية شاملة ضد العناصر "الإرهابية" على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية شمال سيناء.