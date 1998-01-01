وفد من حركة حماس برئاسة هنية يغادر الى مصر صباح اليوم عبر معبر رفح

غزة/سما/

غادر وفد قيادي رفيع في حركة "حماس قطاع غزة صباح الجمعة عبر معبر رفح، وذلك في زيارة إلى القاهرة.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة "سما" إن وفد الحركة يترأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وغادر إلى القاهرة بغرض بحث عدة قضايا مهمة مع المسؤولين المصريين.

وتعتبر زيارة هنية هذه الثانية منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس.

من جهته قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس بان وفد حماس يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية وعضوي المكتب السياسي روخي مشتهى وفتحي حمّاد غادروا الى العاصمة المصرية صباح اليوم البحث في الأزمة الآي يعيشها القطاع والعلاقات بين الجانبين وسبل إنجاح المصالحة ومواجهة القرار الاميركي حول القدس والاستيطان.