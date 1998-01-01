102 من اعضاء الكونغرس الاميركي يطالبون ترامب بعدم خفض تمويل الاونروا

واشنطن/وكالات/

حث ائتلاف مكون من 102 عضوا من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم خفض التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وكتب الأعضاء في الرسالة التي أطلقها بيتر ويلش من فلوريدا وديفيد سر ولاية كارولينا الشمالية، إشارة إلى أن قرار ترامب الأخير بتجميد جزء كبير من المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "سيضر بالمصالح الأمريكية، من خلال تفاقم التهديدات التي تواجه الشعبين، وتقليل قدرة الولايات المتحدة على مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين في الوصول إلى حل الدولتين".

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، وتوفر ما يقرب من ربع الميزانية السنوية للوكالة. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة ترامب أنها ستحجب نصف الدفعة الأولى المقررة في الولايات المتحدة من عام 2018.

كما حذر الأعضاء في رسالتهم من أن "التفاقم المتعمد لمشقة الشعب الفلسطيني، وتقليل قدرة حكومته على العمل، لن يسهم إلا في مصلحة من يرفضون الانخراط، وسوف تكون الجماعات المتطرفة والمعادية لإسرائيل حريصة جدا على ملء الفراغ، وتعميق سيطرته على المنطقة، وتوسيع نفوذها المدمر على احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

وأشار أعضاء اللجنة في رسالتهم إلى تقارير إخبارية تفيد يأن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب إعادة النظر في التخفيضات في ميزانية الأونروا.

وقالت إن "الحكومة الإسرائيلية ترى أن عمل الأونروا يوفر الخدمات الأساسية والتعليم للاجئين الفلسطينيين، ما يترتب على ذلك من الأمن الإسرائيلي الذي أفيد بأن إدارته تؤيده في الحفاظ على مساهمات الولايات المتحدة في الوكالة، رغم الانتقاد المتكرر لها".