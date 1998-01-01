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5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الجمعة 09 فبراير 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد، وهم:

الأسيرة الطفلة ملك سلمان (18 عامًا) من بيت صفافا بالقدس المحتلة المحكومة بالسجن 10 أعوام ومعتقلة منذ عام 2016، وأمضت عامين في سجون الاحتلال.

والأسير أحمد محمد زهدي مرشود (34 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد نعيم سلمان قواسمة من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام في السجون الإسرائيلية.

ومن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة/ الأسير خالد محمد الطبش المحكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير طارق خالد محمد البطش من المعسكر الغربي المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

#الأسرى #سجون الاحتلال

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