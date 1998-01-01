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عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تجرؤ على تصفية قادة حماس في غزة

الجمعة 09 فبراير 2018 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تجرؤ على تصفية قادة حماس في غزة



القدس المحتلة / سما /

نشر عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن يوئاف كيش على حسابه الشخصي "تويتر" تغريدة قال فيها إن "إسرائيل" غير قادرة على تنفيذ عمليات اغتيال مموضعة لتصفية قادة حماس في غزة، وذلك  بسبب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بعد الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة عام 2014.

وأوضح قائلا "إذا قمنا بتنفيذ عمليات اغتيال في غزة فسيؤدي ذلك إلى اندلاع مواجهة عسكرية واشتعال للأوضاع الأمنية".

وقد جاءت تغريدة عضو الكنيست كيش في إطار رده على عضو الكنيست حاييم يلين الذي دعا مؤخرا الحكومة الإسرائيلية إلى تصفية قادة حماس.

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