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بينس: نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لا رجعة فيه

الجمعة 09 فبراير 2018 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينس: نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لا رجعة فيه



وكالات / سما /

جدد نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، اليوم الخميس، التزام بلاده بالتحالف مع سيئول، والدفاع عن كوريا الجنوبية وشعبها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وقال بينس، خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن"، قبل يوم واحد من مراسم افتتاح دورة ألعاب بيونغ تشانغ الشتوية المقررة غدا الجمعة، إن بلاده ستمارس "أقصى قدر من الضغط" على كوريا الشمالية، لحثها على نزع أسلحتها النووية.

وأشار بينس إلى أن "نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية بشكل دائم لا رجعة فيه، يمثل هدفا أساسيا للحليفين"، الأمر الذي أكّده رئيس كوريا االجنوبية، حيث بيّن التزام بلاده بالتحالف مع الولايات المتحدة، باعتبارها الداعم الأساسي لنزع أسلحة كوريا الشمالية، وفق يونهاب.

وقال رئيس كوريا الجنوبية إن بلاده "ستعمل للاستفادة من هذه الفرصة لحث كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات الهادفة إلى نزع سلاحها النووي، وبناء السلام بشبه الجزيرة الكورية".

يُذكر أن كوريا الجنوبية، تحتضن بطولة بيونغ تشانغ الشتوية الأولمبية خلال الفترة الممتدّة من 9 إلى 25 شباط/ فبراير الجاري بمدينة بيونغ تشانغ التي تقع على بعد 180 كيلومترا شرقي سيئول.

وكانت الكوريتان عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات الشهر الماضي، والتي أفضت إلى مشاركة كوريا الشمالية في بطولة بيونغ تشانغ التي تحتضنها جارتها الجنوبية.

#بينس #كوريا الشمالية #الأسلحة

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