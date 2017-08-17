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فيديو.. برشلونة يجدد فوزه على فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس الملك

الجمعة 09 فبراير 2018 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يجدد فوزه على فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس الملك



وكالات / سما /

جدد برشلونة فوزه على فالنسيا في ميستايا في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (2ـ0) ليضمن التواجد في أول نهائي هذا الموسم.

وكرر النادي الكتالوني الفوز الذي حققه في “كامب نو” بهدف لصفر في مباراة الذهاب، والذي كان من توقيع لويس سواريز.

وانتظر النادي الكتالوني حتى الدقيقة 50 من عمر الشوط الأول ليوقع على أول أهداف المباراة عن طريق لاعبه الجديد فيليب كوتينيو بعد دخوله بديلا لأندريه جوميز في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تمريرة عرضية مميزة من لويس سواريز.

كوتينيو الذي كلف برشلونة 160 مليون يورو للتعاقد معه من ليفربول الشهر الماضي سجل أول أهدافه بقميص النادي الكتالوني بعد 4 مباريات مع الفريق.

وحسم برشلونة المباراة بهدف ثاني سجله إيفان راكتيتش في الدقيقة 82، من تمريرة ليونيل ميسي جعلته وجها لوجه مع حارس مرمى فالنسيا نيتو.

وبهذا الفوز تأهل برشلونة غلى نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيواجه  إشبيلية الفائز على  ليجانيس (3ـ1) في مجموع المبارتين

#برشلونة #فالنسيا

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