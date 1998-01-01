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هنية يشيد بموقف الأمير علي في انجاح فعاليات مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي

الخميس 08 فبراير 2018 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يشيد بموقف الأمير علي في انجاح فعاليات مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي



غزة / سما /

 أبرق  عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة , رسالة شكرٍ وتقدير لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم , لدوره الكبير في انجاح فعاليات مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي , وتسهيل مشاركة الوفود العربية والإسلامية وعلى رأسها الوفدين الكويتي والبحريني .

وجاءت رسالة هنية خلال اتصال هاتفي بمكتب سمو الأمير , حملت في طياتها تقدير الأسرة الرياضية والشبابية الفلسطينية لمواقف وجهود الأمير علي , الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل عام , والشبابية الرياضية على وجه الخصوص .

وأكد هنية على أن جهود الأمير علي , جاءت لتؤكد على أصالة الموقف الأردني الرسمي والشعبي , تجاه الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة .

وتلقى هنية رسالة تأكيدٍ بأن الأردن ستبقى سندا وحضنا دافئا للشعب الفلسطيني , ايمانا منها بحقه في العيش بحرية وكرامة , وأن انجاح مؤتمر القدس عاصمة الشباب الإسلامي , جاء ليؤكد على الأهمية التي توليها القيادة الأردنية للقضية الفلسطينية .

وفي سياق منفصل هاتف هنية وزيري الشباب والرياضة القطري والبحريني , مشيدا بجهودهما الكبيرة في انجاح فعاليات المؤتمر , واصرارهما على المشاركة فيه , بالرغم من المعيقات التي واجهاها , مثمنا مواقفهما النبيلة والداعمة للشعبش الفلسطيني الصامد .

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