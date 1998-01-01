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خلال لقائه ابو حسنة.. رئیس (الھلال الاحمر) الكويتي: فلسطین اھم مناطق عملنا

الخميس 08 فبراير 2018 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال لقائه ابو حسنة.. رئیس (الھلال الاحمر) الكويتي: فلسطین اھم مناطق عملنا



غزة / سما /

 قال رئیس مجلس ادارة جمعیة الھلال الاحمر الكويتي الدكتور ھلال الساير ان فلسطین تشكل اھم مناطق عمل الجمعیة حیث تقوم بتقديم المساعدات الانسانیة فیھا بالتعاون مع كثیر من الشركاء.

وأكد الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتیة (كونا) الیوم الخمیس عقب لقائه المستشار الاعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (اونروا) عدنان ابوحسنة سعي الجمعیة الى تقديم كل انواع الدعم والمساعدة لفلسطینیین سواء المادية او المعنوية.

واشار الى ان دعم الجمعیة للاشقاء في فلسطین متواصل ومستمر على كافة الصعد معتبرا ان المساعدات الكويتیة لرسمیة وغیر الرسمیة دلیل على عمق العلاقة بین البلدين. ومن جھته ثمن ابوحسنة في تصريح مماثل الدعم الذي تقدمه الجمعیة لمساعدة الفلسطینیین والتخفیف عنھم مشیدا مستوى التعاون بین الاونروا وجمعیة الھلال الاحمر الكويتیة.

وقال ان الاعمال التي قامت بھا الجمعیة في فلسطین محل تقدير واحترام من (اونروا) كونھا لعبت دورا متمیزا وحیويا في دعم لشعب الفلسطیني. واوضح ان الاجتماع الذي عقد الیوم بین الجانبین ناقش دعم جھود الأونروا مشیدا بجھود الجمعیة الانسانیة بمساعدة الدول لمنكوبة لاسیما الشعب الفلسطیني وحرصھا على تحسین الظروف المعیشیة وتوفیر الحیاة الكريمه لھم.

واوضح ان (اونروا) تقدم المساعدات الغذائیة لأكثر من ملیون لاجئ فلسطیني كما تدير 276 مدرسة فیھا 273 الف طالب وطالبة و22 عیادة صحیة مؤكدا اھمیة دعم ھذه الجھود والحاجة الماسة لذلك. وذكر ان الاعباء المتزايدة على كاھل (اونروا) بسبب الحصار على الاراضي المحتلة دفع الوكالة للعمل بشكل مكثف للتعامل مع ھذا الوضع لافتا الى ان المیزانیة العادية لھا لا تسمح بتوفیر الخدمات الاساسیة.

واعرب عن قلقه ازاء عدم القدرة على توفیر المستوى المناسب من تلك الخدمات كالتعلیم والصحة والغذاء.(النھاية)

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