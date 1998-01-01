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واصل ابو يوسف: الشهر الجاري يشهد حراكا هاما في مجلس الأمن

الخميس 08 فبراير 2018 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
واصل ابو يوسف: الشهر الجاري يشهد حراكا هاما في مجلس الأمن



رام الله/سما/

قال الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ان نتنياهو وحكومته المتطرفة يحاول تثبيت وقائع على الأرض من خلال إضفاء الشرعية على هذه المستوطنة هو محاولة للاستفادة من الأجواء التي وفرتها الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحاول شطب حق العودة وقضية القدس. 

واكد ابو يوسف في حديث صحفي ، إن الشهر الجاري سيشهد حراكا مهمًا باتجاه مجلس الامن والامم المتحدة بهدف تفعيل طلب الحماية الدولية لشعبنا ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، مشيرا أن هذا الحراك يتزامن مع الخطاب المقرر للرئيس امام مجلس الامن في العشرين من الشهر الجاري.

واضاف ابو يوسف ان حكومة الاحتلال تمارس حرب مفتوحة وشاملة ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تحاول القيام بالمزيد من البناء والتوسع الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة مستفيدة من الأجواء السياسية الراهنة بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى ، مؤكدا ان كل ذلك سيترافق مع التوجه الى محكمة الجنايات الدولية للنهوض بدورها ازاء جرائم الاحتلال.

ولفت ان أخطر المهمات التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية الانقسام الذي يستدعي من الجميع تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية والاسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني من اجل رسم استراتيجية وطنية في ظل معارك الصمود والبقاء التي يخوضها شعبنا على أرضه ضد الاحتلال الصهيوني، وفي مواجهة المشاريع التصفوية الأمريكية المتمثلة في صفقة القرن والتي كان اخرها تهديد الحقوق المعيشية والحياتية لجموع اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها تنكر الإدارة الأمريكية لواجباتها الدولية تجاه وكالة الغوث غوث وتشغيل اللاجئين - الأونروا.

واعتبرابو يوسف ان مواجهة الضغوط الأمريكية المتواصلة، يجب ان تواجه وطنياً وشعبيا، وأيضا دبلوماسياً عبر التوجه العاجل إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، كذلك استثمار طاقات شعبنا وتصعيد الانتفاضة واستخدام المقاومة الشعبية بكافة اشكالها، ونقل القضية الفلسطينية في رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجه امين عام جبهة التحرير الفلسطينية التحية للشهداء الذين استشهدوا خلال الايام الماضية في الضفة الفلسطينية ، مؤكدا أن شعبنا سيواصل نضاله بمواجهة الاحتلال والمشاريع الامريكية حتى تحقيق اهدافه الوطنية المشروعه بالعودة والحرية والاستقلال .

#فلطين #مجلس الامن

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