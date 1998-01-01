الاردن: الاجهزة الامنية تضبط عملية سطو مسلح على البنك العربي

عمان/سما/

تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية،، اليوم الخميس، من ضبط شخص نفذ عملية سطو على البنك العربي قرب المدينة الرياضية في عمان.

ووفقا لصحيفة "الغد" الاردنية قال مصدر أمني، إن الدوريات المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة تمكنت من إلقاء القبض وخلال دقائق على شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية بعد قام بتفيذ عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في العاصمة وبحوزته مبلغ مسروق.

وبين المصدر، أن ما تم ضبطه من مبالغ مالية بحوزة المقبوض عليه بعد جردها (44.968) ديناراً، و25025 دولاراً.

وأضاف المصدر، "أنه وظهر هذا اليوم تبلغت غرف العمليات الرئيسية بقيام مجهول بالدخول إلى فرع أحد البنوك في منطقة المدينة الرياضية وإطلاق عيارات نارية داخله وأخذ مبلغ مالي تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار بعد ذلك، حيث تم على الفور التعميم على مواصفاته على كافة الدوريات المنتشرة لتتمكن إحدى الدوريات الأمنية من ملاحقته وإلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري والمبلغ المالي المسروق".