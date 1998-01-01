سوريا: خطوة الاولى من نوعها.. رئيس المكتب الإعلامي لمنصة الأستانة يزور إسرائيل (صور)

القدس المحتلة / سما /

زار مدير المكتب الإعلامي في منصة الأستانة السياسية، عبد الجليل السعيد، إسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها، حيث نشر ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورا قالوا أنها التقطت خلال لقاءه مع الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفخاي أدرعي.

ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” عبر موقعها في فيسبوك، صوراً أظهرت السعيد داخل قاعة اجتماع التقى فيها مسؤولين إسرائيليين بينهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وظهر السعيد في صور أخرى برفقة أدرعي، حيث قالت الصفحة الإسرائيلية إنهما كانا يزوران جرحى سوريين يتلقون العلاج في إسرائيل بعد تعرضهم لاستهداف في سوريا.

وأشارت إلى أن زيارة السعيد إلى إسرائيل جاءت برفقة وفد إعلامي عربي، التقى عدداً من الجرحى السوريين بعد أن استمعوا إلى إيجاز من مدير مشفى نهاريا مسعد برهوم.

وأثارت الزيارة انتقادات واسعة بين الناشطين السوريين، الأمر الذي دفعا عضو منصة الأستانة عبد الجليل السعيد إلى تبرير الزيارة بالقول،: “لستُ بوارد الرد على كل من يشتم ويخون ولكن أقول بحق : لا أخفي قناعاتي بل طرحتها سابقاً في وسائل الإعلام، إيران هي عدوي و ليس إسرائيل” .

وأضاف في عدة تغريداته على صفحته الشخصية انه “بعيداً عن مزايدات الذين تربوا على فكر المجرم حافظ الأسد و عنتريات نجله الإرهابي بشار بالنسبة لي كسوري حر دولة إسرائيل ليست عدواً وما تقوم به على الحدود جهدٌ كبيرٌ تشكر عليه”، على حد تعبيره.

واعتبر أن زيارته للجرحى السوريين الذين يعالجون في المشافي الإسرائيلية كانت بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الاسرائيلية وبصفتي الشخصية كـ مواطن وإعلامي سوري.”

















