متى ستنتهي الأجواء الدافئة وتعود الأمطار ؟

رام الله / سما /

مع الاجواء الدافئة المائلة للحارة هذه الأيام، ظن الأغلبية أن طقس الشتاء انتهى، وأننا على أبواب فصل الربيع بأجوائه الجميلة، لكن توقعات جوية ترصد الأيام القادمة توضح لنا حالة الطقس، فهل سيعود الشتاء والمطر؟

ربما ستودعنا الاجواء الدافئة منتصف الأسبوع القادم، وفقاً لتوقعات جوية رصدها موقع "طقس فلسطين".

وأضاف الموقع:"ومن المتوقع أن يستمر تأثر فلسطين خلال الأيام الأربعة القادمة بأجواء شديدة الدفئ مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 12 درجة مئوية أو أكثر قليلا".

لكن تفيد التوقعات بأن هذه هذه المنظومة الجوية ستتغير مع يوم الإثنين القادم بمشيئة الله تعالى، حيث من المتوقع أن تتأثر فلسطين بحالة مطرية جديدة بعد انقطاع لا بأس به .

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام وتعود الأجواء الباردة بشكل كبير في مختلف المناطق مع تأثر فلسطين بحالة جيدة من عدم الإستقرار الجوي التي قد تكون متزامنه مع منخفض جوي وستجلب الأمطار الى معظم المناطق.