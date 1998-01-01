البشير: موسكو تقرر مساعدة لتطوير القدرات العسكرية السودانية

وكالات

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الخميس ان الخرطوم وموسكو لديهما "برنامج" لتطوير القدرات العسكرية السودانية.

وأكد البشير متوجها لضباط وجنود في مدينة بورسودان الواقعة على البحر الاحمر ان هذا التطوير يهدف الى التصدي لاي تهديد يواجه السودان، كما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية.

وتحدث الرئيس السوداني عن "برنامج مع دولة روسيا لتطوير القوات المسلحة لتكون قوة رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالامة ومقدراتها".

واضاف "نحن جاهزون لاي زول يحاول النيل من بلادنا".

لكن الوكالة السودانية لم تعط أي تفاصيل حول البرنامج السوداني-الروسي.

وهي المرة الاولى التي يعلق فيها البشير على التعاون العسكري مع روسيا منذ زيارته لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونقلت عنه انذاك وسائل اعلام سودانية محلية القول انه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حماية بلاده" من الولايات المتحدة.

واثار هذا الحديث استغراب واشنطن لانه جاء بعد أسابيع على قيامها برفع عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على السودان منذ عشرين عاما.

كما طلب الرئيس السوداني خلال زيارته، من موسكو مساعدة بلاده في المجال النووي.

واشارت تقارير اعلامية انذاك الى ان روسيا زودت السودان بمقاتلات من طراز سوخوي 35.

ويعتمد سلاح الطيران السوداني في الوقت الحالي على المقاتلات الروسية كما تزوده بمعدات عسكرية اخرى.