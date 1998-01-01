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ميشيل عون: سنواجه الاطماع الاسرائيلية

الخميس 08 فبراير 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميشيل عون: سنواجه الاطماع الاسرائيلية



وكالات

 أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اعتزامه مواجهة "الأطماع الإسرائيلية"، وذلك في إطار نية الاحتلال بناء جدار على الحدود البنانية، وخلافات على ملكية مصادر الطاقة في المياه البحرية.

ونقل مكتب عون عنه قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط: "نواصل الاتصالات لمنع الأطماع الإسرائيلية في الأرض والمياه وسنواجه أي اعتداء عليهما"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "الاتصالات جارية عبر الأمم المتحدة والدول الصديقة لمعالجة هذا الموضوع… أملا بألا تصعد إسرائيل في هذا المجال". وقال: "التعليمات أعطيت للمواجهة".

وقال مسؤول كبير بالحكومة اللبنانية، في وقت سابق، اليوم الخميس، إن مبعوثًا أمريكيًا أكد للمسؤولين اللبنانيين أن "إسرائيل" لا تريد التصعيد في النزاع على جدار حدودي تبنيه.

ويقول الاحتلال الإسرائيلي إن الجدار يقع بالكامل في أراضيها، أما الحكومة اللبنانية فتشدد على أنه يمر في أرض تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهرا في 2006 والتي أودت بحياة نحو 1200 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون.

#اسرائيل #لبناتن #ميشيل عون

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