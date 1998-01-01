شبيبة التحرير الفلسطينية تنظم دورة الشهيد غسان زيدان للخط العربي غزة

غزة/سما/

نظمت شبية التحرير الفلسطينية دورة الشهيد غسان زيدان للخط العربي بمشاركة العشرات من طلبة الجامعات من كلا الجنسين وذلك في مقر جبهة التحرير في مدينة غزة وتهدف الدورة والتي يحاضر فيها المدرب ماجد الجمال إلى تدريب طلبة الجامعات على فن الكتابة الصحيحة والجميلة والتعرف على أنواع الخطوط العربية .

وأوضح الدكتور جهاد شيخ العيد مسؤول المنظمات الشعبية ان شبيبة التحرير تنظم بين الفترة والأخرى دورات وورش عمل ولقاءات توعوية ومفيدة للطلبة والخريجين وأشار الدكتور شيخ العيد إلى أن شبيبة التحرير الإطار الطلابي لجبهة التحرير موجودة في كل الجامعات وتشارك في التخفيف من معاناة الطلبة وفق الإمكانيات المتاحة.

والجدير ذكره أن دورة الشهيد غسان زيدان ستستمر حتى نهاية هذا الشهر.